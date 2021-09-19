Политолог рассказал, почему в третий день голосования явка на участки возросла

Политолог Марат Баширов рассказал о том, как проходит третий день выборов, и почему явка сегодня может значительно превысить показатели предыдущих двух дней.

"Этот день отличается от первых двух, прежде всего, тем, что сегодня как раз единый день голосования. То есть сегодня будут вскрывать сейф-пакеты и подводить совокупные итоги кампании. Что касается электорального решения голосовать в воскресенье - так сложилось традиционно. В субботу явка была чуть выше вчерашней, но сегодня она может приблизиться к 50% в большинстве регионов. Большие ожидания на сегодняшний день не только из-за того, что граждане еще только решают, за кого отдать голос - это решение ими уже давно принято. Многие идут и голосуют в воскресенье, так как это и выходной, да и в целом последний день выборов всегда очень насыщенный. В целом, решение о разделении выборов на три дня оказалось очень удобным решением", - цитирует слова политолога "АиФ Тюмень".