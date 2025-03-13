Тюменцы обратились к депутату Госдумы за помощью в решении спора по оплате комуслуг

В Тюмени обсудили вопросы взаимоотношений между горожанами, предпринимателями и главной теплоснабжающей организации города - УСТЭК, а также работу ТРИЦ. В основном они касались разногласий в части начисления платы за поставляемый ресурс. Участие в круглом столе принял депутат Государственной думы РФ Николай Брыкин, к которому ранее организатор встречи Владимир Панов, а также Николай Степанов и Сергей Халиков приходили на личный прием.

На заседании круглого стола присутствовали около тридцати человек, в том числе директор департамента городского хозяйства Виталий Данилов. Выступавшие рассказали о случаях, когда, на их взгляд, теплоснабжающая организация неправомерно начисляет платежи, в том числе за неотапливаемые площади, поделились личным опытом участия в судебных тяжбах по этому поводу, а также выразили сомнение по поводу эффектности концессий и целесообразности повышения тарифов.

Владимир Панов отметил, что ключевая проблема - требования УСТЭК оплачивать за отопление помещений, в которых система отопления отсутствует и не предусмотрена проектной документацией. "Есть коммерческие помещения, паркинги, машиноместа, гаражи, расположенные в подвальных и цокольных этажи в многоквартирных домах, в которых отопление не предусмотрено по проекту. Раньше за отопление таких помещений плату не брали. Теперь АО УСТЭК требуют оплату, утверждая, что мы греемся от стен и плит перекрытий жилого дома. Необходимость круглого стола возникла, чтобы официально сформулировать нашу позицию по этому вопросу и объединить усилия в отстаивании наших прав. Норма закона простая и понятная. Есть правила предоставления коммунальных услуг, разработанные на основании жилищного кодекса. В них однозначно сказано, что если в помещении многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией не предусмотрено отопительных приборов (батарей), тот объем тепловой энергии на отопление равен нулю. Жилинспекция на нашей стороне. Прокуратура, к сожалению, самоустранилась от защиты прав граждан и все обращения пересылает в ГЖИ", - пояснил ситуацию Панов.

Итогом круглого стола стало решение сформулировать четкую позицию по озвученным темам для транслирования ее в органах власти различного уровня и перед компетентными структурами.

Резюмируя дискуссию, Николай Брыкин рассказал, что Госдума уделяет серьезное внимание развитию системы жилищно-коммунального комплекса страны, и прежде всего мероприятиям, реализуемым в рамках концессии. В частности, в октябре 2024 года прошло заседание о состоянии коммунальной инфраструктуры и повышении качества оказываемых жилищных услуг, где были рассмотрены проблемные вопросы отрасли и их решение. Он подчеркнул, что это архиважные темы, так как для большинства людей, тем более пенсионеров, оплата коммунальных услуг является существенными ежемесячными расходами, поэтому в справедливости тарифов на потребляемые ресурсы, правильности их начисления ни у кого не должно возникать сомнений.

Что касается обращений от жителей Тюмени и озвученных на встрече ситуаций, то, по словам депутата, ранее об аналогичных проблемах рассказывали на приемах жители Ишима и Тобольска. В каждой из них следует объективно разобраться, подчеркнул Николай Брыкин. "Важно, что мы собрались и обсудили проблемы в таком формате. Запротоколируем все сказанное и постараемся получить ответы. По неправомерным начислениям. УСТЭК присвоен статус единой теплоснабжающей организации в городе Тюмень. Тариф ее утверждается департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области. Адресуем к ним запрос. По судебной практике также направим запрос в соответсвующие инстанции. Один из вопросов — об иностранном гражданстве собственников компании — тюменцы озвучивали ранее. Он переадресован в Генпрокуратуру. Еще часть вопросов после февральского личного приема мы обсудили с начальником областной полиции. По ним должны быть ответы", - подытожил встречу депутат Госдумы.

По словам Панова, для участия в заседании круглого стола были приглашены руководство УСТЭК, ТРИЦ, сотрудники прокуратуры, полиции и общественной палаты Тюменской области, однако на заседании они не присутствовали. В пресс-службе УСТЭК от комментариев по сложившейся ситуации воздержались.