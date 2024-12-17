Торговцев будут привлекать к уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Депутаты Госдумы 17 декабря приняли поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым за неоднократную розничную продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для их потребления, устанавливается уголовная ответственность, сообщается на сайте парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что среди подростков растет использование вейпов и электронных сигарет, но их использование вредит здоровью - приводит к проблемам с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, другим опасным заболеваниям.

"Принятый сегодня закон — справедливое решение в отношении тех, кто ради наживы губит здоровье наших детей", — подчеркнул Володин.