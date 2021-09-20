ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Тюменской области

Партия "Единая Россия" в Тюменской области лидирует на выборах в Госдуму с 52,2% голосов после подсчета 94,53% бюллетеней, сообщил на пресс-конференции председатель облизбиркома Игорь Халин.

"Подсчет голосов по облдуме еще продолжается. По Госдуме мы обработали 94,53% процента. Результаты предварительные, небольшие коррективы будут. Мы закрылись на явке примерно 61,5%, в абсолюте это около 613 464 человек", - сообщил Халин.

По его словам, голоса избирателей между списками партий распределились следующим образом: на первом месте "Единая Россия" - 52,32%, вторую позицию занимает КПРФ - 12,5%, на третьей ЛДПР - 11,8%, "Справедливая Россия - За правду" - 9,9 %, партия "Новые люди" набрала 3,4%. У списков остальных политических партий меньше трех процентов.

По двум одномандатным округам на выборах в Госдуму лидируют Николай Брыкин с 51,1% голосов (округ №185, явка 61,42%, или 315 893 избирателя) и Иван Квитка с 48,61% (округ №186, явка 60,75%, или 305 810 избирателей).

По выборам в облдуму обработано 83% протоколов. сложностей нет, просто нужно завершить подсчет голосов избирателей.

Жалоб, обращений на сегодня не поступило. Предыдущие разрешены, по ним даны ответы. Голосование в целом прошло в спокойной обстановке, эксцессов с наблюдателями, журналистами не было, отметил Халин.

Татьяна Тихонова