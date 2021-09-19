На избирательных участках все три дня голосования работают росгвардейцы и полиция

Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии

На избирательных участках в Тюменской области не зарегистрировано происшествий и нарушений общественного порядка, сообщает "Тюменская область сегодня" со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

На избирательных участках росгвардейцы проверяют исправность средств тревожной и охранной сигнализации, наличие видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекции. Вместе с полицией охраняют помещения, где хранятся избирательные бюллетени а каждом из 1 070 избирательных участков региона.

До закрытия участков в последний день голосования остается менее часа. Тем, кто хочетеще не принял участие в выборе депутатов Госудумы и регионального парламента, стоит поторопиться: избирательные комиссии закроются в 20:00.