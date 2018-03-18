В Тюменской области голосование завершилось без нарушений

Голосование на тюменских избирательных участках завершилось без нарушений. Об этом сообщил председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За честные выборы" Иван Романчук.

Тюмень сегодня показала рекордную явку избирателей, горожане проявили высокую гражданскую ответственность, отмечает эксперт.

"Избирательные участки, на которых работали наблюдатели, завершили свою работу с избирателями ровно в 20:00. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не выявлено", - подвел он первые итоги после завершения голосования.

В целом выборы в областной столице прошли на достойном уровне, отмечает эксперт. Об этом можно судить по двум главным критериям: по рекордно высокой явке избирателей и четкой организации самого процесса голосования. "Сегодня мы стали свидетелями того, как тюменцы, осознав свою персональную гражданскую ответственность, пришли на эти выборы и проголосовали за того кандидата, который, по их мнению, достоин быть президентом страны в следующие шесть лет", - говорит Романчук.

"Буквально в первые часы работы избирательных участков регион вошел в тройку лидеров, показавших максимальное количество проголосовавших".

Говоря об организации процесса голосования, он отметил, что ни наблюдатели от движения "За чистые выборы", ни другие сторонние эксперты, выступавшие в роли наблюдателей, не выявили явных нарушений. Претензии от сторонников некоторых кандидатов в отношении работы избирательных комиссий не существенны.

"Сейчас я испытываю чувство гордости за этот день, который мы прожили вместе с тюменцами и за ту команду регионального избиркома, которая смогла организовать процесс голосования на должном уровне", - подчеркнул Иван Романчук.