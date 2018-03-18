Тюменская молодежь делает осознанный выбор

В Тюмени в выборах президента России принимают участие молодые люди, которым совсем недавно исполнилось 18 лет. Один из них – выпускник гимназии №21 Иван Карпов, который впервые в этот день проголосовал.
Иван Карпов 18 марта явился на избирательный участок №2059. Он отметил, что выборы главы государства – значимое событие.
"В этот день мы выбираем будущее нашей страны на шесть лет вперед. Я пришел на выборы, чтобы отдать свой голос. Это гражданский долг каждого из нас", - прокомментировал молодой тюменец.
По его словам, информацию о кандидатах и предстоящем событии получил на портале госуслуги, а также в социальных сетях. От процесса голосования получает только позитивные эмоции.
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