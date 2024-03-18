За Путина в Тюменской области проголосовали 84,83% избирателей

12:15 18 марта 2024
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Действующий президент РФ Владимир Путин по итогам трёхдневного голосования на выборах в Тюменской области набрал 84,83 процента голосов, явка на голосование составила рекордные 84,3 процента (предварительно), сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин.

По данным облизбиркома, после обработки всех протоколов за Владимира Путина проголосовали 84,83% избирателей, Леонид Слуцкий (ЛДПР) набрал 6,27%, Николай Харитонов (КПРФ) – 6,09%, Владислав Даванков ("Новые люди") - 2,04% голосов. Отмечается, что на 12:00 в регионе обработано 99,72% бюллетеней.

По УрФО следующая картина. На Ямале за Путина проголосовали 91,75%, в Югре - 86,71%, в Курганской области - 85,63%, в Челябинской - 84,32 %, в Свердловской - 82,10%.

upd: По данным ЦИК, Путин побеждает на выборах президента РФ в Тюменской области с 84,76%  после обработки 100% протоколов.

Теги: Владимир Путин , Игорь Халин , Президентские выборы
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