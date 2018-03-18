Тюменцы активно постят в соцсетях свои фото в специальных рамках

За снимок в фоторамке с достопримечательностями Тюменской области можно получить бесплатный билет на музыкальное шоу с участием российских артистов Елки и Тимати. Для этого нужно в течение сегодняшнего дня запечатлеть себя на фоне рамки и до 21:00 запостить изображение в соцсети "ВКонтакте" с хештэгом #откройсвоюТюмень. Первые снимки в сетях появились уже в 8:00.

Так, Instagram-блогер Анастасия Яковлева сфотографировалась сама и призвала к участию тюменцев. "На сайте "Открой свою Тюмень" я узнала, что фоторамка с достопримечательностями Тюмени возле дома. Пришел, сфотографировался, выложил фотографию в соцсеть - выиграл билет. Что может быть проще?! Приглашаю всех к участию в акции", - рассказала блогер.

Напомним, три тысячи авторов фото, набравших большее количество лайков, получат билеты на концерт, еще двадцать счастливчиков станут обладателями стильных толстовок с автографами звезд.