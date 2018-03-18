В Тюмени разыграли первые айфоны, телевизоры и микроволновки

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Тюменцы охотно участвуют в викторине "Тюмень - она моя" на фестивале "Тюменская весна". Уже разыграно два десятка фенов, блендеры, электрические чайники и множество сладких призов.

Так, на площадке фестиваля по Московскому тракта Антон Михайлов выиграл микроволновую печь. Ему попался вопрос о том, к какому сословию принадлежали родственники Менделеева, сообщает ИА "Тюменская линия".

"Специально к конкурсу не готовился. Просто знаю, что у него родители были педагоги, поэтому методом исключения я ответил правильно. Выиграл наверное пока самый хороший подарок - микроволновую печь. Очень рад, приеду домой - обрадую жену", - поделился он впечатлением.

Хания Мухлаева ответила правильно на вопрос о том, какой материал использовался для декора купеческих особняков, правильный ответ - дерево. Выиграла электрический чайник.

К викторине Хания тоже не готовилась специально. "Угадала, потому что испокон веков у нас в Тюмени деревом украшают дома, каждый день в центре вижу такие дома. Подарку рада - у меня как раз чайник сломался, не успела купить", - отметила она.

Организаторы викторины отмечают, что подарков много, тюменцев ждут на площадках.

Отметим, выигранные подарки можно будет получить в течение месяца.