Около 28 тысяч тюменцев ответили на вопросы викторины "Братских народов союз вековой"

Около 28 тысяч человек приняли участие в викторине "Братских народов союз вековой", приуроченной ко Дню народного единства. Она была организована Тюменским региональным отделением Ассамблеи народов России и Тюменским индустриальным университетом и проходила с 23 октября по 4 ноября, сообщили в комитета по делам национальностей Тюменской области.

Мероприятие было направлено на укрепление единства и духовной общности многонационального народа России. Среди задач – взаимное обогащение культур, укрепление гражданского единства, сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих в Российской Федерации, формирование образа России как страны с историко-культурологической значимостью, ее местом в мировой истории.

Викторина состояла из четырех тематических блоков с текстовыми и видеовопросами с вариантами ответов, а также пояснениями и историко-культурологическим справочным материалом. В этом году авторы-разработчики включили следующие тематические блоки: "День народного единства: единство в настоящем"; "Семья – опора государства"; "Хлебосольная Россия"; "Культура Народов Великой Земли".