Фестиваль "Тюменская весна" обещает горожанам насыщенную программу

Фестиваль "Тюменская весна" состоится сегодня, 18 марта. Горожан и гостей областной столицы ждет насыщенная программа, которая включает концерты, конкурсы, викторины, а также продовольственные ярмарки и интерактивные площадки.

На 200 площадках Тюмени развернется веселье в рамках фестиваля "Тюменская весна". Мероприятия будут проходить не только в центре города, но и на площадках у дома.

На викторине "Тюмень – она моя!" любой желающий сможет продемонстрировать свои знания о родном городе и получить за это приятные призы. Вопросы в рамках викторины будут поделены на два уровня: категория "Для всех" связана с общеизвестными фактами, городскими зданиями, названиями улиц, арт-объектами. Уровень "Для знатоков" предполагает знания у участников о знаменитых земляках, исторических фактах, достопримечательностях Тюмени.

В течение для на площадках фестиваля будут открыты продовольственные ярмарки "Покупаем тюменское", где можно будет приобрести свежую продукцию тюменских товаропроизводителей со скидкой до 30%: молочную продукцию, мясо и рыбу, яйца, сладости.

Одним из ярких мероприятий этого дня станет фотоконкурс "Открой свою Тюмень". На творческих площадках можно будет найти гигантские фоторамки с изображением основных достопримечательностей региона: набережная, тюменский традиционный наличник... Для участия необходимо сделать селфи и разместить его в социальной сети "ВКонтакте". Для победы достаточно собрать как можно больше лайков под этими фотографиями. Самые активные участники получат билеты на концерт российских звезд.