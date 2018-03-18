Сайт организации "Голос" собирает фейковые нарушения на выборах

Тюменский студент изучил сайт "Карта Нарушений на Выборах" и решил провести эксперимент: отправил информацию о четырех выдуманных нарушениях. Все они были опубликованы на портале без каких-либо проверок.

Организация "Голос" создала в Интернете сайт "Карта Нарушений на Выборах", призывая сообщать о любых подозрительных действиях на выборах. Молодой тюменец испытал сервис и поделился своими впечатлениями в социальных сетях. Он выдумал несколько липовых фактов нарушений и отправил на сайт. Через пару часов после модерации его сообщения опубликовали без проверки и запросов подтверждающих документов. Так звучали некоторые из них:

"Руководство сети магазинов "Пчелка" в Тюмени отправляло своих работников на выборы". При этом магазин "Пчелка" в Тюмени не работает уже несколько лет.

"В 87 школе детям раздавали письма для родителей с призывом прийти на голосование и отчитаться классному руководителю". В данном случае опять фейк: такой школы в областной столице нет, не было и писем для родителей.

"Деканы Медакадемии заставляли преподавателей и сотрудников брать открепительные и голосовать в самом ВУЗе. Явка должна быть 100%" - также полностью выдуманный факт: открепительные в этом году отменены.

Результат мини-исследования очевиден: чтобы опубликовать "факт", не нужно предоставлять никаких доказательств, подтверждающих документов, фото или видео нарушения. На сайте могут быть опубликованы любые выдуманные истории, которые впоследствии кто-то попробует выдать за реальную картинку на выборах, пишет "Мегатюмень".