Жители Тюменской области отдали 84,76% своих голосов за Владимира Путина

После подсчета 100% протоколов в облизбиркоме определили итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации в Тюменской области.

"Голосование на выборах Президента России в 2024 году впервые в истории проходило в течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, показало рекордно высокую явку избирателей (77,44% по нашей стране). В Тюменской области итоговая явка на выборах главы нашего государства составила 84,29 %", - сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин.

Итоги голосования были определены на 70-м заседании Избирательной комиссии Тюменской области, состоявшемся 18 марта. По итогам обработки всех протоколов территориальных избирательных комиссий голоса избирателей нашего региона распределились следующим образом: за Путина - 84,76 % (844 708 избирателей); за Слуцкого - 6,27 % (62 455); за Харитонова - 6,17 % (61 522); за Владислава Даванкова - 2,03 % (20 218).

В регионе работало 1070 избирательных участков, численность избирателей - 1 177 495 человек. В досрочном голосовании приняли участие 2 625 человек. За ходом выборов на избирательных участках Тюменской области следили 3 365 наблюдателей.

Отметим, в марте 2018 года явка на президентские выборы составила 78,93%, тогда за Путина свои голоса отдали 79,75% проголосовавших избирателей.