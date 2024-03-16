Явка на выборы президента в Тюменской области превысила 58%

15:58 16 марта 2024
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Явка избирателей на выборы президента России в Тюменской области на 15.00 16 марта составила 58,50%, сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"В многих районах нашего региона явка уже превысила 70%, в лидерах по области город Ишим (75,47%), Голышмановский городской округ (75,04%), Тобольск (73,27%), и Ялуторовский район (71,24%)", - перечислил лидеров голосования Игорь Халин.

Теги: Игорь Халин , Президентские выборы , явка
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