Явка на выборы президента в Тюменской области превысила 58%

Явка избирателей на выборы президента России в Тюменской области на 15.00 16 марта составила 58,50%, сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"В многих районах нашего региона явка уже превысила 70%, в лидерах по области город Ишим (75,47%), Голышмановский городской округ (75,04%), Тобольск (73,27%), и Ялуторовский район (71,24%)", - перечислил лидеров голосования Игорь Халин.