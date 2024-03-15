Халин: Избирательные участки Тюменской области работают в штатном режиме

10:29 15 марта 2024
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Продолжение: В Тюмени проголосуют около 200 будущих инструкторов "Воина" из разных регионов РФ

Все избирательные участки Тюменской области открылись вовремя, за два часа работы никаких форс-мажоров не выявлено, голосование проходит в штатном режиме, рассказал председатель облизбиркома Игорь Халин на брифинге.

В регионе 1070 участков для голосования, 9 из них временные - в больницах и двух изоляторах. По уточненным данным, на территории области 1 177 495 избирателей.

За выборами следят 4290 наблюдателей, в том числе 1770 от Общественной палаты региона и РФ, остальные от партий и кандидата-самовыдвиженца. Международные наблюдатели не подавали заявок.

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