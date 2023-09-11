Денис Садовников сказал спасибо землякам за поддержку на выборах

Кандидат в губернаторы Тюменской области от ЛДПР Денис Садовников поблагодарил жителей большой Тюменской области за участие в голосовании и оказанную поддержку.

"Весь процесс контролировался нашими наблюдателями и членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Не зафиксировано сколько-нибудь значимых нарушений. Сейчас все участковые избирательные комиссии закрыты на подсчет голосов. Наши наблюдатели от ЛДПР будут следить за процессом. Еще раз выражаю огромную признательность вам, тюменцы, югорчане, ямальцы за то, что вы оказали большую поддержку нам и высказались на этих выборах", - отметил Денис Садовников.