В Тюменской области сегодня активно голосуют ветераны

В Единый день голосования члены участковой избирательной комиссии и глава города Ишима Федор Шишкин поздравили со 100-летним юбилеем Евгению Кирилловну Миролевич. Она всегда участвует в выборах и сегодня она проголосовала на дому. Считает день выборов особенным и молодежи советует читать архивные документы, учить историю своей страны.

95-летний участник Великой Отечественной войны из Сладковского района Владимир Николаевич Самусев тоже сделал свой выбор и проголосовал за достойного кандидата. Ветеран уверен, что в выборах обязан принимать участие каждый гражданин, имеющий такое право: "Мы понимаем, что наши голоса важны, ведь я выбираю будущее для молодого поколения".

101-летняя Лидия Анатольевна Горнакова из Казанского района пришла на избирательный участок. "Я всегда хожу на выборы. Мы хотим, чтобы жизнь становилась лучше", - признается она.

84-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны Надежда Федоровна Шабалина из Тюмени воспользовалась возможностью проголосовать на дому: "Идти на избирательный участок состояние здоровья не позволяет, колени болят. Но ведь обязательно нужно проголосовать! Никогда не пропускаю выборы. Спасибо, что приехали!"