Моор поблагодарил избирателей за участие в губернаторских выборах

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил признательность всем, кто пришел на УИК и выполнил свой гражданский долг.

"Земляки понимают, что выборы очень важны, от них зависят те решения, которые будут приниматься для развития и нашей областной столицы, и нашего региона. Я очень благодарен всем, кто несмотря на дождливую погоду в Тюмени, пришли и выполнили свой гражданский долг", - отметил Моор.

В прямом эфире телеканала "Россия 24" Моор подчеркнул, что выборы прошли спокойно, значимых нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, зафиксировано не было.