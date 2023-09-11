Моор поблагодарил избирателей за участие в губернаторских выборах

00:02 11 сентября 2023
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Продолжение: Денис Садовников сказал спасибо землякам за поддержку на выборах

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил признательность всем, кто пришел на УИК и выполнил свой гражданский долг.

"Земляки понимают, что выборы очень важны, от них зависят те решения, которые будут приниматься для развития и нашей областной столицы, и нашего региона. Я очень благодарен всем, кто несмотря на дождливую погоду в Тюмени, пришли и выполнили свой гражданский долг",  - отметил Моор.

В прямом эфире телеканала "Россия 24" Моор подчеркнул, что выборы прошли спокойно, значимых нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, зафиксировано не было.

Теги: Александр Моор , выборы
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