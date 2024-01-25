В Заводоуковске к работе на выборах готовят 280 наблюдателей

280 наблюдателей из нескольких районов Тюменской области два дня будут обучаться в Заводоуковске для работы на президентских выбора.
Наблюдатели будут следить за соблюдением законодательства, предотвращать нарушения и обеспечивать честность избирательного процесса. Будущие наблюдатели рассматривают на примерах ситуации, которые могут произойти, учатся их корректно фиксировать, а также изучают законы, сообщили в Общественной палате Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru