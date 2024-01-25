В Заводоуковске к работе на выборах готовят 280 наблюдателей

16:20 25 января 2024
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280 наблюдателей из нескольких районов Тюменской области два дня будут обучаться в Заводоуковске для работы на президентских выбора. 

Наблюдатели будут следить за соблюдением законодательства, предотвращать нарушения и обеспечивать честность избирательного процесса. Будущие наблюдатели рассматривают на примерах ситуации, которые могут произойти, учатся их корректно фиксировать, а также изучают законы, сообщили в Общественной палате Тюменской области.

Теги: Общественная палата , Президентские выборы
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