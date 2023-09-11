Владимир Пискайкин сообщил, что на уик не было серьезных нарушений

00:18 11 сентября 2023
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Кандидат в губернаторы Тюменской области от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Владимир Пискайкин заявил, что мы с партийцами много проезжал по участкам, серьезных нарушений не обнаружено, и выразил надежду, что "наработки избирательной кампании после этих выборов будут востребованы нашим обществом".

"Безусловно, выборы полезны для нашей области.  Всем большое спасибо за работу, удачи, благополучия", — отметил Владимир Пискайкин.

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