Владимир Пискайкин сообщил, что на уик не было серьезных нарушений

Кандидат в губернаторы Тюменской области от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Владимир Пискайкин заявил, что мы с партийцами много проезжал по участкам, серьезных нарушений не обнаружено, и выразил надежду, что "наработки избирательной кампании после этих выборов будут востребованы нашим обществом".

"Безусловно, выборы полезны для нашей области. Всем большое спасибо за работу, удачи, благополучия", — отметил Владимир Пискайкин.