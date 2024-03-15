Александр Моор пришел на избирательный участок в первый день голосования

Губернатор Тюменской области в числе первых пришел на избирательный участок, чтобы воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать за одного из кандидатов.
Глава региона традиционно голосует в школе №69 имени Героя Советского Союза Ивана Федюнинского, на участок он пришел в сопровождении супруги. В беседе с журналистами Моор рассказал, что для него голосование - семейная традиция, а в этот раз свой гражданский долг он смог выполнить быстрее своих родителей.
В целом губернатор отметил хорошую организационную подготовку к выборам в регионе, требования безопасности также соблюдены.
Голосование на выборах президента РФ впервые проводится в течение трех дней - 15, 16, 17 марта, избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. По мнению губернатора, это очень удобно, так как позволяет избирателям выбрать наиболее удобное время, чтобы прийти на свой участок и проголосовать за своего кандидата:
Выборы проходят в течение трех дней. Это очень удобно. Каждый человек, несмотря на свою личную, семейную и профессиональную занятость сможет в эти дни найти время, чтобы проголосовать за своего кандидата. Обращаюсь ко всем: обязательно приходите на избирательные участки голосовать. За своего кандидата, голосовать за Россию!
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