ИнформУИК в Тюменской области стартует 17 февраля

Поквартирные и подомовые обходы населения в рамках федерального проекта "ИнформУИК" начинаются в субботу, 17 февраля. В качестве "обходчиков" выступают члены участковых избирательных комиссий.

Председатель облатсного Избиркома Игорь Халин напоминает:

Старт "ИнформУИК" не за горами, буквально в эту субботу первые члены комиссий уже начнут поквартирные и подомовые обходы. Мне остается только еще раз напомнить, как будут выглядеть обходчики. При них обязательно будет: бейдж с фамилией, именем и отчеством члена участковой комиссии; нагрудный знак в форме галочки в цветах государственного флага; сумка с логотипом кампании.

Если "обходчик" не застанет никого дома, он обязательно оставит всю самую полезную информацию в формате информационных лифлетов. Обход продлится до 7 марта включительно.