Начался прием заявлений для голосования на выборах-2024 по месту нахождения

Начался прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения (Мобильный избиратель), сообщает ЦИК РФ.

Механизм "Мобильный избиратель" дает возможность избирателю проголосовать на выборах президента РФ в любой точке России вне зависимости от места регистрации. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения: c 29 января по 11 марта 2024 года – через портал Госуслуг, либо в территориальной избирательной комиссии (ТИК) или МФЦ; c 6 по 11 марта 2024 года – в участковой избирательной комиссии (УИК).

Жители 28 регионов, где, помимо традиционного, будет организовано дистанционное электронное голосование с сегодняшнего дня могут подать заявление об участии в ДЭГ. Тюменская область в этот список не входит.

Подробнее о "Мобильном избирателе" и ДЭГ на выборах Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года можно прочесть на сайте ЦИК.