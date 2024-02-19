В Тюменской области 17 февраля начались подомовые обходы избирателей

В России 17 февраля члены участковых избирательных комиссий начали подомовой обход избирателей согласно проекту "ИнформИУК" с целью проинформировать граждан о предстоящих выборах президента РФ. В Тюмеской области работают 3 886 обходчиков.

Проект по информированию граждан "ИнформУИК" продлится до 7 марта. Время работы обходчиков в выходные дни с 10:00 до 14:00, в будни с 17:00 до 20:00.

"Каждому избирателю выдаем листовки с информацией о кандидатах, рассказываем о дате и способах голосования, месте расположения и времени работы участковых избирательных комиссий. Если избиратель выскажет пожелание проголосовать дома, то примем соответствующее заявление", - рассказала председатель избирательной комиссии № 2162 Елена Аксенова.

В Тюменской области впервые так масштабно реализуется этот проект - обойти предстоит 600 тысяч домовладений. Первыми с подобной формой информационной работы в прошлом году столкнулся Ишим, где в осеннюю выборную кампанию обход населения вели на 10 УИК.