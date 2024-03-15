В Тюмени проголосуют около 200 будущих инструкторов "Воина" из разных регионов РФ

Около 100 будущих инструкторов центра "Воин" из 18 регионов России проголосовали на выборах президента в Тюмени, еще столько же придут на избирательные участки после обеда. Сейчас они проходят обучение в Тюмени. Изучают основы преподавания военно-прикладных дисциплин молодежи допризывного возраста.

В числе проголосовавших — жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Все заранее открепились от избирательных участков по месту жительства.

Директор филиала центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" в Тюменской области Игорь Ревякин: