В Тюмени проголосуют около 200 будущих инструкторов "Воина" из разных регионов РФ

Около 100 будущих инструкторов центра "Воин" из 18 регионов России проголосовали на выборах президента в Тюмени, еще столько же придут на избирательные участки после обеда. Сейчас они проходят обучение в Тюмени. Изучают основы преподавания военно-прикладных дисциплин молодежи допризывного возраста.
В числе проголосовавших — жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Все заранее открепились от избирательных участков по месту жительства.
Директор филиала центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" в Тюменской области Игорь Ревякин:
Воспитывая современную молодежь мы понимаем, что должны передать новому поколению сильную Россию. Именно поэтому мы сегодня вместе делаем осознанный и правильный выбор — голосуем за будущее нашей страны.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru