В Тюмени проголосуют около 200 будущих инструкторов "Воина" из разных регионов РФ

13:40 15 марта 2024
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Около 100 будущих инструкторов центра "Воин" из 18 регионов России проголосовали на выборах президента в Тюмени, еще столько же придут на избирательные участки после обеда. Сейчас они проходят обучение в Тюмени. Изучают основы преподавания военно-прикладных дисциплин молодежи допризывного возраста. 

В числе проголосовавших — жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Все заранее открепились от избирательных участков по месту жительства.

Директор филиала центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" в Тюменской области Игорь Ревякин:

Воспитывая современную молодежь мы понимаем, что должны передать новому поколению сильную Россию. Именно поэтому мы сегодня вместе делаем осознанный и правильный выбор — голосуем за будущее нашей страны.

 

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