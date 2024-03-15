Халин: 25,69 % избирателей уже проголосовали в Тюменской области

16:36 15 марта 2024
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Продолжение: Члены участковых комиссий помогают постояльцам в домах-интернатах проголосовать на выборах

По состоянию на 15:00 в Тюменской области проголосовали 25,69% избирателей, сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин. 

"Делюсь с вами данными по явке избирателей в Тюменской области по состоянию на 15.00. Самыми активно голосующими районами нашей области являются Голышмановский городской округ, где явка избирателей составила 44,48%, и Аромашевский район - 40,42%", - перечислил "передовиков" Халин. 

Теги: выборы , голосование , Игорь Халин , Президентские выборы
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