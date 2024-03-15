Первый день голосования на выборах президента РФ в Тюменской области прошел штатно

Голосование в Тюменской области 15 марта прошло в штатном режиме, со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщает информцентр правительства ТО.

"Все ситуации сегодня проходили в штатном режиме, наблюдатели действовали в соответствии с правилами, оперативно отрабатывали все моменты с избирательными комиссиями", - цитируют в информцентре слова члена Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области, наблюдатель Инны Васильевой.

16 и 17 марта проголосовать на выборах президента можно с 08:00 до 20:00.