Члены участковых комиссий помогают постояльцам в домах-интернатах проголосовать на выборах

Пожилые люди, проживающие в домах-интернатах и других организациях социального обслуживания населения, активно голосуют на выборах главы государства - члены участковых избирательных комиссий выезжают в сами учреждения.
15 марта проголосовали сегодня и пожилые люди из отделения временного проживания Регионального геронтологического центра.
"Наши бабушки и дедушки всегда очень ответственно подходят к исполнению своего гражданского долга и с волнением ожидают этот день. Для них это праздник", - отметила руководитель Регионального геронтологического центра Маргарита Бабушкина.
Всего в домах-интернатах и отделениях временного проживания Тюменской области планируют проголосовать около 2 тысяч человек.
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