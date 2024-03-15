Члены участковых комиссий помогают постояльцам в домах-интернатах проголосовать на выборах

Пожилые люди, проживающие в домах-интернатах и других организациях социального обслуживания населения, активно голосуют на выборах главы государства - члены участковых избирательных комиссий выезжают в сами учреждения.

15 марта проголосовали сегодня и пожилые люди из отделения временного проживания Регионального геронтологического центра.

"Наши бабушки и дедушки всегда очень ответственно подходят к исполнению своего гражданского долга и с волнением ожидают этот день. Для них это праздник", - отметила руководитель Регионального геронтологического центра Маргарита Бабушкина.

Всего в домах-интернатах и отделениях временного проживания Тюменской области планируют проголосовать около 2 тысяч человек.