В Тюменской области открылись избирательные участки

Стартовал второй день президентских выборов, проголосовать на избирательных участках можно с 8:00 до 20:00.
Явка в первый день голосования в Тюменской области составила 43,46%. Свой выбор сделали 511 787 человек. В числе тех, кто проголосовал вчера, многодетные семьи, участники СВО и их близкие, ветераны, молодежь, будущие инструкторы центра "ВОИН" из 18 регионов РФ, молодожены, губернатор Тюменской области Александр Моор, главы муниципалитетов.
Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин:
Вас ждут на выборах президента Российской Федерации. Нам нужен и важен голос каждого. Придите на избирательные участки и проголосуйте за свое завтра, за завтра своих детей. Ждем на выборах!
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