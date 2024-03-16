В Тюменской области открылись избирательные участки

Стартовал второй день президентских выборов, проголосовать на избирательных участках можно с 8:00 до 20:00.

Явка в первый день голосования в Тюменской области составила 43,46%. Свой выбор сделали 511 787 человек. В числе тех, кто проголосовал вчера, многодетные семьи, участники СВО и их близкие, ветераны, молодежь, будущие инструкторы центра "ВОИН" из 18 регионов РФ, молодожены, губернатор Тюменской области Александр Моор, главы муниципалитетов.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин: