Более 80% избирателей проголосовали в 16 муниципалитетах Тюменской области

Явка на выборах президента РФ в Тюменской области на 12:00 достигла 74,57%, при этом в 16 муниципалитетах проголосовали более 80% избирателей.

В лидерах по явке Голышмановский городской округ (90,29%), Омутинский район (89,97%), Ишимский район (87,75%). Также более 80% избирателей проголосовало в Более 80% избирателей проголосовали в Аромашевском, Сладковском, Ялуторовском районах, Ишиме, Уватском и Ярковском районах, Тобольске, Упоровском, Юргинском, Вагайском, Казанском районах, Заводоуковском городском округе и Абатском районе.

В целом по региону на 12:00 проголосовали 879 378 человек.