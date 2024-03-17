Моор поблагодарил ветеранов-долгожителей за участие в выборах президента РФ

В Тюменской области в выборах участвуют столетние ветераны, губернатор Александр Моор поблагодарил их и всех земляков-долгожителей за ответственное отношение к гражданскому долгу и пример для молодых поколений.

"Искренне восхищаюсь ответственностью и силой духа земляков старшего возраста. Они активно принимают участие в выборах Президента России. Достойный подражания пример стойкости и верности своим убеждениям", - отметил Моор.

Так, на дому проголосовала единственная из ныне живущих в Омутинском районе участница Великой Отечественной войны Анна Александровна Соколова. Бывшая военная связистка не пропускает ни одни выборы. И возраст – 101 год – не помеха.

Также гражданский долг на дому выполнил ветеран Великой Отечественной войны Пётр Максимович Вожев из Упоровского района. И ему 101 год.

По-прежнему в строю фронтовик из Вагайского района Ефим Григорьевич Одинцев. Бывший военный радист в свои 98 лет уверен, что голос каждого важен. К нему члены участковой избирательной комиссии приехали еще в пятницу – в первый день голосования.

А вот 96-летний участник Великой Отечественной войны Леонид Ефимович Киселев на свой избирательный участок пришел сам. Движение – жизнь, считает ветеран из Ишимского района, а тут еще и повод значимый.