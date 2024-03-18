ЦИК: после обработки более 99% голосов Путин лидирует на выборах с 87,32%

Предварительные итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года публикует в онлайн-режиме Центральная избирательная комиссия РФ.
В Тюменской области после обработки 64,67% протоколов Владимир Путин лидировал с 89,97% у Леонида Слуцкого – 3,30%, Николай Харитонов – 3,18%, Владислав Даванков – 2,58%, сообщает со ссылкой н ЦИК РИА Новости.
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