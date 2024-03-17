В выборах президента РФ приняли участие не менее 82,77% избирателей Тюменской области

В Тюменской области в воскресенье, 17 марта, 20:00 закрылись все избирательные участки - началось подведение итогов выборов президента РФ. По данным на 18:00, явка в регионе составила 82,77% - проголосовали 977 076 человек, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин.

В передовиках по голосованию на 18:00 Омутинский район с явкой в 98,52%, Голышмановский округ с 95,79% проголосовавших избирателей и Аромашевский район, где явка 94,34%. В целом явкой за 90% могут гордиться 17 муниципалитетов региона, еще в 8 проголосовало более 84% избирателей. В Тюмени в выборах президента приняли участие на указанное время 76,24% - это 474 118 человек.

Кадидатами на пост президента являются Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Тюменской области проголосовать можно было на 1070 избирательных участках, на территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей. Досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах.

На выборах президента России в 2018 году явка в Тюменской области составила 78,93%.