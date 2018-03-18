В Тюменской области открылись более тысячи избирательных участков

В Тюменской области стартовали выборы президента России. Всего в нашем регионе 1 млн 90 тыс. 360 избирателей, которых ждут на 1 тыс. 122 постоянных избирательных участках и девяти временных. Кстати, впервые голосуют более 17 тыс. человек.

Все участки в Тюменской области ко дню голосования оборудованы пандусами или кнопками вызовов членов участковых комиссий или волонтеров. Кроме того, в 69 избирательных участках, определенных решением облизбиркома, для слабовидящих граждан будут размещены специальные информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля.

Напоминаем, что избирательные участки будут открыты для голосования с 8 до 20 часов 18 марта 2017 года.