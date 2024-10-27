В Тюмени стартовала викторина "Братских народов союз вековой"

Региональный проект, приуроченный ко Дню народного единства "Братских народов союз вековой", стартовал 21 октября и продлится до 4 ноября. Поучаствовать в нем могут жители всей страны.

Официальный старт викторине дали на площадке Тюменского индустриального университета 23 октября. Студенты и учащиеся школ №9, №67 и №69 одними из первых ответили на вопросы. Приветствуя ребят, руководитель регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев отметил, что название викторины - "Братских народов союз вековой" - очень символично.

"Все мы знаем, что отношения между народами должны быть братскими, что все народы нашей России, которая имеет многовековую историю, должны жить в союзе. Поздравляю с тем, что вам посчастливилось участвовать в викторине. От себя хочу добавить, что все вопросы интересные и познавательные", - отметил он.

Генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович в своем приветственном слове подчеркнул, что только в единстве можно сохранить свою идентичность, приумножить историческое и культурное наследие, защитить право самим выбирать национальные приоритеты и стремиться к их выполнению, - сообщает Тюменская линия.

"Пусть этот замечательный проект Тюменской области расширяет географию, способствует укреплению мира и согласия, расширению дружеских связей, взаимному духовному обогащению и сохранению традиционных для всех людей ценностей", - добавил он.