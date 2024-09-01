Тоболяки могут поучаствовать в викторине ко Дню знаний

2 сентября в 15:00 в ТЦ "Жемчужина Сибири" проведут викторину, приуроченную ко Дню знаний. Участники смогут проверить себя и получить призы.

Тоболяки ответят на вопросы викторины о празднике и примут участие в интерактивах — сделают фотографии моментальной печати, получат брендированные карточки с посланием на новый учебный год. Кроме того, молодым людям расскажут о предстоящих событиях мультицентра "Моя территория" и представят образовательный проект для школьников и студентов "МедиаЛаб".

За участие в активностях горожане получат призы для создания креативного контента, которые могут пригодиться будущим участникам "МедиаЛаб", а также мерч мультицентра "Моя территория", сообщает КП-Тюмень.

—Мы хотим познакомить молодежь города с проектами мультицентра "Моя территория", ведь начало учебы — это новые возможности для роста, — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.