Тюменцам подарят 3 000 билетов на концерт Тимати и Ёлки и двадцать толстовок с автографами звезд

В Тюмени разыграют десять толстовок с автографами Тимати и Ёлки на концерте "Открой свою Тюмень" 25 марта. Еще десять человек смогут получить толстовки за репост в соцсетях. На сам концерт тоже можно бесплатно пройти.

"Мы решили сделать подарок для поклонников творчества этих исполнителей. Яркая толстовка с автографом – мечта фаната. А для тех, кому удача не улыбнется на концерте, приготовили сюрприз – стать обладателем толстовки можно и с помощью розыгрыша в соцсетях", – рассказывает организатор проекта "Открой свою Тюмень" Ольга Петрушина.

Стать участником розыгрыша просто. Сделайте репост группы "Открой свою Тюмень" (вступать в сообщество необязательно). Десятку счастливчиков определят 26 марта.

Билет на концерт с участием Тимати и Ёлки также можно выиграть. 18 марта в Тюмени будут установлены специальные фоторамки с изображением достопримечательностей региона (адреса указаны тут). Если хотите испытать удачу, сфотографируйтесь на фоне такой рамки и с 8:00 до 21:00 выложите изображение в личный аккаунт с хэштегом акции. Подробная информация о правилах участия в конкурсе на сайте откройсвоютюмень.рф. Имена трех тысяч победителей опубликуют 19 марта в 23.59 на этом же сайте.

Кстати, "Открой свою Тюмень" – это бесплатное приложение-викторина для телефонов. Играть можно как с друзьями, случайными соперниками, так и с компьютером. Приложение доступно для скачивания в онлайн-магазинах AppStore и GooglePlay.