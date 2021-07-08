Афиша Тюмень и "Золотые луга" проведут розыгрыш йогуртов

Афиша от организаторов

"Афиша Тюмень" совместно с компанией "Золотые луга" запускает розыгрыш новых йогуртов в семейных упаковках (16+) на своей странице в Инстаграм.

Будет один победитель, который получит 6 вкусных йогуртов. Счастливчика определят среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения 14 июля.

Для участия в розыгрыше надо подписаться на страницу "Афиши Тюмень" и АО "Золотые луга" в Инстаграм, поставить лайк публикации о розыгрыше и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Молочная продукция торговых марок "Золотые луга", "Живи здорОво!" и "Ситниковское" изготавливается только из натурального молока по выверенным технологиям, без добавления консервантов и искусственных добавок. О новых акциях, дегустациях продукции и новостях производителя можно узнавать в официальном аккаунте.

Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.