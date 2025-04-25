Компания "Золотые луга" рассматривает возможность участия в федеральном проекте "Производительность труда"

Фото: Тюменский технопарк

Филиал АО "Золотые луга" в селе Ситниково посетили эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда во главе с Алексеем Воронцовым. В рамках визита состоялась рабочая встреча с коллективом молочного комбината и его руководителем Александром Велижаниным.

В ходе встречи обсуждались перспективы внедрения инструментов бережливого производства и повышения эффективности процессов на предприятии. Александр Велижанин отметил готовность команды к изменениям и подчеркнул: "Мы стремимся к непрерывному развитию и понимаем, что потенциал улучшений кроется не только в технологиях, но и в вовлеченности каждого сотрудника. Поддержка РЦК – это шанс взглянуть на производство свежим взглядом и сделать его ещё более результативным".

Алексей Воронцов представил успешные кейсы внедрения бережливых технологий на предприятиях региона, поделился лучшими практиками оптимизации и управления производственными процессами, акцентировав внимание на минимизации потерь и рациональном использовании ресурсов.

Ситниковский молочный комбинат (филиал АО "Золотые луга") – один из старейших в регионе, в этом году он отметил 93-летие. Его история тесно связана с судьбой всей страны: в годы войны комбинат снабжал фронт сгущённым молоком, а позже работал на заказы для космонавтов и пограничников. Сегодня комбинат продолжает обеспечивать жителей региона качественной и безопасной продукцией, оставаясь значимым предприятием перерабатывающей промышленности.

Компания "Золотые луга" традиционно демонстрирует высокие стандарты качества, в том числе благодаря полной автоматизации производственных процессов, многоступенчатой системе контроля и использованию новейшего оборудования. На предприятии строго соблюдаются нормы гигиены, отслеживаются физико-химические и микробиологические показатели, исключается контакт продукции с посторонними веществами. Контроль температуры осуществляется на всех этапах – от производства до доставки в торговую сеть. Дополнительное внимание уделяется упаковке, которая проходит многоступенчатую автоматическую мойку.

Отдельное направление – лабораторный контроль сырья. В компании применяется тест-система "4 SENSOR", позволяющая оперативно определять наличие антибиотиков. По словам директор по качеству молочного комбината Алёны Пинигиной, такой подход позволяет строго соблюдать ГОСТ и гарантировать безопасность продукции.

"Мы понимаем, что качество молочной продукции – это не просто требование рынка, это ответственность перед людьми. Для нас участие в проекте „Производительность труда“ – логичный шаг на пути системного развития и повышения конкурентоспособности", – прокомментировала генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

АО "Золотые луга" активно использует современные цифровые решения. Например, уже удалось внедрить в работу элементы нейросетевой видеоаналитики. Компания рассматривает возможность стать участником федерального проекта в 2025 году, чтобы выйти на новый уровень эффективности и устойчивого развития.