Тюменцы могут бесплатно посетить цирковое шоу

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" совместно с Тюменским цирком запускает розыгрыш пригласительных билетов на шоу Гии Эрадзе "5 континентов".

Организаторы определят пять победителей, каждый из которых получит пригласительные билеты на две персоны. Два счастливчика выиграют билеты на премьеру шоу, которая состоится 31 июля в 13:00, еще трое - смогут посетить представление в выходные в 13:00 или 17:00 до 29 августа включительно. Шоу пройдет в Тюменском государственном цирке.

Чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу "Афиши Тюмень" в социальной сети Инстаграм, поставить лайк публикации о розыгрыше и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Победителя определят 30 июля среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения. Результаты будут опубликованы в комментариях к посту о розыгрыше. Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.

Шоу Гии Эрадзе "5 континентов" - это четырнадцать фур реквизита, больше ста дрессированных тигров, леопардов, чёрных пантер, медведей, павлинов, питонов, волков... В общем, это незабываемое зрелище, включающее все цирковые жанры в исполнении титулованных артистов.