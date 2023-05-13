Тюменская цирковая артистка исполнит номер на секретном реквизите

29 мая, 3 и 4 июня 70 артистов выступят в театрально-цирковом спектакле "Алиса в Зазеркалье" на сцене тюменского Дворца искусств "Пионер".

Это будет масштабное представление с волшебством, вовлечением зрительного зала, 3D-эффектами.

Постановщики - известная цирковая династия Непочатых, которая объединила в спектакле ребят, занимающихся в цирковой студии "Арлекин" и взрослых артистов шоу братьев Непочатых.

"Мы сделали камерную преддипломную работу, где роль Алисы еще я сама играла, роль Шляпника исполнил теперь уже известный тюменский фокусник Александр Яблочков, участвовали студенты и наши артисты. На следующий год сделали дипломную работу, у нас тогда не было столько детей, как сейчас в студии, всего человек 10. Это был спектакль полностью без слов, все было решено номерами и сменой декораций, конечно, не таких грандиозных, как сейчас. В 2014 году мы показали его на сцене дворца искусств. После этого меня взяли на работу в "Пионер", так началась моя карьера здесь", - рассказала Евгения Непочатых.

Стандартное цирковое кольцо заменили на другой снаряд. "Алиса полетит на совсем другом реквизите, Вадим Александрович (Непочатых, - авт.) пока не разрешает никому рассказывать, потому что ни в одном цирке этого нет", - отметила Евгения Непочатых.

Она добавила, что в спектакле много сложных сцен.

Самой маленькой артистке 6 лет, она танцует цветочком, самому взрослому - 46 лет.

"Если раньше мне казалось, что такие проекты надо ставить только с профессиональными артистами, то сейчас я уверена, что была не права. Это так классно, дети наши, их 50 человек. Они все счастливые от того, что участвуют в профессиональном спектакле. Двум девочками достались главные роли Алисы, многим - индивидуальные выходы на сцену. Вовлечены все, у нас еще взрослых артистов 20 человек", - рассказала Евгения Непочатых.

На закрытый показ 29 мая мест уже нет, сообщила "Тюменская линия".