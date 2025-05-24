Ряд профилактических мероприятий проведут тюменские автоинспекторы

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями на федеральных автодорогах в преддверии начала летних каникул. В регионе стартует профилактическое мероприятие "Трасса".

"Интенсивность движения на федеральных автодорогах выросла. Так, на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск она составляет почти девять тысяч автомобилей в сутки, на автодороге Тюмень-Омск – 6 тысяч 200 единиц транспорта ежедневно, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительную работу с водителями, убеждая, что в отпуск можно добраться только без ДТП. Для этого нужно сбавить скорость и чаще отдыхать в дальнем пути", - отметил Андрей Миллер.

В акциях дорожной безопасности на трассах примут участие руководители подразделений Госавтоинспекции Тюменской области, представители МЧС, дорожных служб и медицинские работники, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.