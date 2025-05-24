Об особенностях ухода за огурцами рассказала эксперт

Заместитель председателя регионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова рассказала об основных моментах ухода за огурцами.

1. При выборе партенокарпических (самоопыляемых) гибридов для теплицы и открытого грунта следует уделить внимание на такие параметры:

– Мощная корневая система (гибрид будет получать питание в полном объеме).

– Ветвление среднее или слабое отрастание боковых побегов (будет упрощенный уход за растением).

– Пучковое расположение завязей – букетный тип цветения (в одном узле могут формироваться до 5–7 завязей, что обеспечит хорошую урожайность).

– Обильная отдача урожая в короткий период или дружное плодоношение в течение всего сезона (в зависимости от цели сбора урожая).

2. Огурцы любят очень питательный и рыхлый грунт, насыщенный качественной органикой с нейтральной или слабощелочной реакцией. Для выращивания в открытом грунте лучше всего делать высокие теплые гряды, заполненные различными растительными остатками и компостом. Место для них нужно выбирать солнечное, где нет сквозняков. При высадке рассады или семян грунт должен прогреться на глубине 5–10 см до +20...+25.

3. В ассортименте очень большое разнообразие гибридов с хорошей и длительной отдачей урожая, поэтому не имеет смысла сажать большое количество корней – это только навредит культуре. При загущенной посадке растения будут страдать от нехватки света, питания – будет конкуренция, что в результате приведет к плохому росту и слабому плодоношению. Нельзя, чтобы листья огурцов плотно смыкались между собой, иначе начнут прогрессировать различные заболевания.

4. Огурцы довольно влаголюбивая культура, но переувлажнения грунта не терпят. Полив делать только теплой отстоянной водой (температура воды +23...+25), желательно в утреннее время. При похолодании полив не следует делать до восстановления теплой погоды, либо после полива нужно почву вокруг кустов замульчировать и в междурядьях разложить емкости с теплой водой. Это поможет растениям пережить холодную погоду. Поливают огурцы 1–2 раза в неделю на глубину около 20 см, не допуская при этом скапливания влаги у стебля. После полива можно сделать легкое рыхление на 2–4 см, так как корневая система у огурцов поверхностная, - сообщает Тюменская область сегодня.