Экс-директора цирка города Ишима обвиняют в злоупотреблении полномочиями

В Ишиме завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя муниципальной цирковой студии, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2020–м году в рамках нацпроекта "Культура" цирковая студия получила 2 млн рублей субсидии. С июля по октябрь 2020 года руководитель студии без проведения закупок заключил со своей супругой-режиссером цирка два муниципальных контракта на 600 тысяч рублей на создание новых конкурсных программ. Деньги она получила, а работу не выполнила.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.