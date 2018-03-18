Продукция местного производства пользуется спросом у гостей "Тюменской весны"

На фестивале "Тюменская весна" организованы продовольственные ярмарки. Продукция местных производителей пользуется большим спросом у жителей и гостей города. Они выбирают товары из широкого ассортимента по выгодным ценам.

Крупнейший производитель молочной продукции "Золотые луга" предлагает попробовать ацидофилин, биопростаквашу, творог, в том числе обезжиренный.

Кондитерская фабрика "Квартет" продает конфеты "Щедрость кондитера", "Тюменское лакомство", "Лебединая нежность", "Кокосовый снежок", "Финики с шоколадом" в упаковках по 200 гр. Также на ярмарке можно приобрести "Фрукты в желе", "Орехи в шоколаде" и "Фрукты в шоколаде".

Птицефабрика "Боровская" предлагает свежее курное филе, куриные желудки, куриный фарш по цене 140 рублей за килограмм, яйцо перепелиное (20 штук), яйцо куриное (30 штук). Цены – ниже магазинных.

Также горожане активно разбирают колбасы от торгово-розничной компании "Тюменский деликатес", скумбрию холодного копчения, сельдь и различные пресервы от компании "Эра-98".

У палатки "Выпечка Правительства Тюменской области" посетители ярмарки могут подкрепиться свежеиспеченными сосками в тесте, мини-пиццами, чебуреками с мясом, булочками. Здесь также предложат горячий чай и шашлыки, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".