В Тюмени пройдет православная выставка-ярмарка

В ноябре в тюменском Выставочном зале пройдет православная выставка-ярмарка "Духовные традиции и богатство России". Ежегодно в ней принимают участие более 200 экспонентов. - Участники выставки - монастыри и храмы России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, - пояснил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - Православная выставка одна из самых посещаемых, в прошлом году на ней побывало более 24 тысяч человек. Посетителям открывается возможность приобщиться к православным святыням, приобрести церковные атрибуты, свечи, книги, иконы, крестики, ладанки, попробовать монастырскую трапезу, принять участие в молебнах.

Главная особенность выставки в этом году - три святыни, которые впервые будут представлены на широкое обозрение всем посетителям. Речь идет об одной из величайших святынь Тобольско-Тюменской епархии - Иконе Божией Матери, именуемая "Тобольской". Как рассказали представители епархии, эта икона - точная копия (по изображению и размеру) с чудотворной иконы Божией Матери Ильинской, находившейся в Чернигове. Из Чернигова в Тобольск эта икона привезена в 1711 г. Митрополитом Иоанном Тобольским (Максимовичем). Прославившись уже во второй половине XVIII века многочисленными чудесами, эта икона стала именоваться "Тобольской", и в честь нее 5 июля было установлено особое празднование. Впоследствии об иконе забыли, ее достойное почитание возобновилось только в 1848 году, после того, как по молитве перед ней жители Тобольска избавились от эпидемии холеры.

Православная Выставка-ярмарка пройдет по благословению Митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия с 17 по 26 ноября, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации г. Тюмени.