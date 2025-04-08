Тюменцев ждут на всероссийской ярмарке трудоустройства

09:00 08 апреля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет 18 апреля. Ярмарка будетторганизована во всех территориальных отделениях Кадрового центра "Работа России" Тюменской области, в нескольких учреждениях культуры и среднего профессионального образования.

Всего планируется 22 площадки. Для жителей города Тюмени встречу с потенциальными работодателями проведут в танцзале "Золотые ворота Сибири".

Для работодателей, помимо возможности презентовать себя и подобрать кандидатов для работы, будет организована деловая программа. Кроме того, на площадке работодатели смогут ближе познакомиться с теми возможностями, которые им предоставляются органами службы занятости и образовательными организациями.

Посетителям ярмарки предоставят возможность пройти экспресс-собеседования сразу с большим количеством ведущих работодателей Тюменской области, организуют различные  активности. У интересующихся будет возможность получить консультацию по вопросам прохождения переобучения, открытия собственного дела, возможностях смены профессионального трека.

Вся актуальная информация о площадках, экспертах и вакансиях размещена на специально созданном сайте trudvsem72TO.ru. 

Теги: #ТО , трудоустройство , ярмарка
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2025