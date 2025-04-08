Тюменцев ждут на всероссийской ярмарке трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет 18 апреля. Ярмарка будетторганизована во всех территориальных отделениях Кадрового центра "Работа России" Тюменской области, в нескольких учреждениях культуры и среднего профессионального образования.

Всего планируется 22 площадки. Для жителей города Тюмени встречу с потенциальными работодателями проведут в танцзале "Золотые ворота Сибири".

Для работодателей, помимо возможности презентовать себя и подобрать кандидатов для работы, будет организована деловая программа. Кроме того, на площадке работодатели смогут ближе познакомиться с теми возможностями, которые им предоставляются органами службы занятости и образовательными организациями.

Посетителям ярмарки предоставят возможность пройти экспресс-собеседования сразу с большим количеством ведущих работодателей Тюменской области, организуют различные активности. У интересующихся будет возможность получить консультацию по вопросам прохождения переобучения, открытия собственного дела, возможностях смены профессионального трека.

Вся актуальная информация о площадках, экспертах и вакансиях размещена на специально созданном сайте trudvsem72TO.ru.