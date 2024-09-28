В Ишиме пройдет ярмарка активных сообществ города

5 октября в 18:00 в Ишиме стартует ярмарка сообществ "оПЯТЬ ЯРМАРКА". Участники разрисуют свою одежу, создадут уютные вещи для дома, поиграют в настольные игры и приготовят безалкогольные напитки. Участие бесплатно для всех желающих.

Событие пройдет в мультицентре "Моя территория" в Ишиме по адресу улица Ленина, 7, сообщает КП-Тюмень.

Команда центра и лидеры молодежных сообществ организуют пять интерактивных площадок:

Мастер-класс по кастомизации домашней одежды "Уютный гардероб" — участники создадут абстрактные рисунки, используя акриловые краски по ткани;

Мастер-класс по созданию украшений для дома "Уютный дом" — жители города изготовят предметы для интерьера, используя бумагу, картон, клей и различные декоративные элементы;

Аркадные игры "ДжекБокс" — комплекс онлайн-игр, где участники смогут выявить предателя, а также проявить свои творческие способности, придумывая смешные шутки;

Квиз "А что ты знаешь о МТ?" — интеллектуальная игра в формате ТВ-шоу, в которой ишимцы смогут проверить свои знания о мультицентре и получить призы за правильные ответы на вопросы — мерч-боксы от организаторов.

Кулинарная битва "Райское наслаждение" — соревнование, на котором все желающие смогут приготовить безалкогольные напитки. Авторам лучших коктейлей вручат памятные подарки.

— Мы организовали это событие, чтобы жители Ишима смогли познакомиться с молодежными лидерами, узнать об их инициативах и присоединиться к совместным проектам. Мы постараемся создать атмосферу уюта и комфорта, которая позволит забыть о повседневных проблемах и окунуться в мир творчества и общения, — поделилась руководитель мультицентра "Моя территория" в городе Ишиме Елена Голеньдяева.