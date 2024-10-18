Тюменцев в субботу ждут на продовольственных ярмарках

В субботу, 19 октября, для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок. Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам:

- ул. Севастопольская, 12/3 (на прилегающей территории к Выставочному залу) с 8 до 17 часов;

- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) с 8 до 17 часов;

- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор") с 8 до 17 часов;

- ул. Ставропольская, 15-17 (неподалеку от бывшего Червишевского рынка) с 9 до 17 часов.

"На прилавках будут представлены продовольственные товары производителей Тюмени и юга Тюменской области, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое), ремесленники", - отмечают организаторы.

Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.